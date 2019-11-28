Глава «ФК Открытие»: «Опасности пузыря на рынке потребительского кредитования нет»

Председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов считает, что опасности финансового пузыря на рынке потребительского кредитования в России нет, а просрочка по розничным кредитам в два раза ниже, чем была в 2009 году и после девальвации рубля в 2014 году.

«И в 2008 году не было такой опасности. У нас не было большого роста просрочки, риски были исключительно в валютной ипотеке. Гораздо сложнее был 2014 год, но тоже обошлось без серьезного кризиса. Просрочка доходила где-то до 9% от всего портфеля кредитования физических лиц. Сейчас уровень просрочки где-то 4,5%. То есть в два раза ниже, чем он был после девальвации 2014 года», — заявил Задорнов в интервью интернет-газете «Реальное время».

Напомним, что в 2019 году завершилось присоединение «Бинбанка» к банку «Открытие». По состоянию на 1 ноября 2019 года активы банка «Открытие» по РСБУ составили около 2,6 трлн рублей (7-е место по России), собственные средства — 368 млрд рублей. Региональная сеть банка насчитывает 743 офиса в 264 городах 72 регионов страны.

Ранее Задорнов заявил, что в России наблюдается рекордный спрос на кредиты.