Компания-владелец «Мегастроя» вновь стала лауреатом премии «Реальный рейтинг»
ООО «Агава» стала лауреатом премии «Реальный рейтинг» в номинации «Розничная торговля». В минувшем году она также победила в этой номинации «Реального рейтинга».
«Агава» уже более 27 лет занимается развитием торговой сети «Мегастрой» по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада формата DIY. Сеть представлена 12 гипермаркетами, четыре из которых находятся в Казани, два — в Набережных Челнах, два — в Ульяновске, по одному — в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.
Помимо нее, на победу в номинации претендовали ТД «ТЦ-Поволжье» (Саратовская область), «Реванш» (Саратовская область), «Башфармация РБ» (Башкирия), «ГЭС-НН» (Нижегородская область), «НОФ» (Нижегородская область), «Фармленд-Центр» (Башкирия), «Реал-Инвест» (Нижегородская область), «Стиль трейд» (Самарская область), ГУП «Фармация» (Мордовия).
Справка
Отраслевую премию «Реальный рейтинг» вручают руководителям компаний из ПФО, добившихся самых значимых финансовых результатов за минувший год. В этом году церемония пройдет уже в третий раз и станет площадкой, на которой «Реальное время» соберет деловую элиту Поволжья. В лонг-лист рейтинга (топ-90) вошли по 10 компаний в каждой из девяти номинаций.
Рейтинг определят с помощью специально разработанной методики, при участии экспертного совета, в составе которого представители ВЦИОМ, «Деловой России», «Опоры России», Института развития финансовых рынков и ФИНАМ.
Оценивать участников «Реального рейтинга» будут по пяти критериям:
- Размер активов,
- Объем выручки от продаж,
- Чистая прибыль,
- Объем уплаченных налогов,
- Рентабельность.
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