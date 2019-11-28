В Казани Toyota столкнулась с КАМАЗом: погибла 60-летняя женщина

Фото: соцсети (Ильнур Ахатов)

Сегодня утром на улице Михаила Миля произошла авария с участием внедорожника Toyota RAV4 и грузового автомобиля КАМАЗ. В результате погибла пожилая пассажирка иномарки. Фотографии с места аварии опубликованы в соцсети.

Сообщается, что водитель внедорожника не справился с управлением. Автомобиль выбросило на отбойник, а затем на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. Судя по фото, от удара кабину грузовика развернуло поперек кузова.

В результате аварии погибла 60-летняя пассажирка внедорожника. Водитель иномарки госпитализирована в больницу.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии грузовой автомобиль столкнулся с поездом.