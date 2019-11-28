Игрок «Уфы» заявил, что не играет за сборную Грузии из-за лимита на легионеров

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани заявил, что не играет за сборную Грузии по футболу, чтобы не считаться в России легионером.

«Разговоры об этом шли, еще когда я был в «Армавире» во второй лиге. Отцу звонили, разговаривали по поводу молодежной сборной. Но мне тогда нельзя было бы играть, потому что я бы в этом случае считался легионером, а во второй лиге нельзя заявлять иностранцев. И пришлось отказаться.

Если бы я не считался легионером, может быть, и согласился бы тогда. Мне бы очень интересно было сыграть, как сейчас, например, в отборочных матчах на ЕВРО, попробовать себя на международной арене», — приводит слова Гиоргобиани пресс-служба «Уфы».