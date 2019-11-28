Россиянин Шварцман будет выступать в одной команде с сыном Шумахера

Действующий чемпион «Формулы-3» российский автогонщик Роберт Шварцман получил повышение. Следующий сезон россиянин начнет в «Формуле-2», составив одну команду с Миком Шумахером, сыном легендарного Михаэля Шумахера, в «Феррари».

«Я очень рад перейти в «Формулу-2», последнюю и очень важную ступень перед «Формулой-1». В то же время я рад продолжить выступать за команду «Према». Следующий год станет для меня третьим подряд сезоном, проведенным с этой командой. Мы хорошо друг друга знаем, и между нами отличное взаимопонимание.

Наша цель — выиграть чемпионат, как мы сделали в этом году. Даже с новой машиной, с большим числом незнакомых и сильных конкурентов можно быть в первом ряду. Я уверен, у нас есть все, чтобы повторить достижение в 2020 году. Я приложу все усилия, чтобы как можно быстрее научиться работать с шинами, чтобы с самого начала мы были впереди. Хочу поблагодарить «Феррари», Академию «Феррари» и «СМП Рейсинг» за помощь и поддержку. Надеюсь оправдать их надежды, добившись отличных результатов», — сказал Шварцман.