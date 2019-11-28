ХК «Ак Барс» опроверг причастность к долгам «КамгэсЗЯБа»

Холдинговая компания «Ак Барс», в структуру которого входит «Камгэсэнергострой», выступающий учредителем бетонного завода «КамгэсЗЯБ» рассказала «Реальному времени» о причинах банкротства ЗЯБа.

«КамгэсЗЯБ» никогда не выступал поручителем ПАО «Камгэсэнергострой» (ранее ОАО «Камгэсэнергострой») по кредитам. ООО «КамгэсЗЯБ» имеет собственный кредитный портфель, связанный с выкупом имущественного комплекса. Причины банкротства — убыточность основной деятельности, а именно: устаревшая технология, избыточная производственная площадка, дорогая логистика, низкая загрузка производственных мощностей, высокая конкурентность», — рассказала замгенерального директора холдинга Еелна Алешина.

Она уточнила, что убыток от основной деятельности предприятия, без учета кредита, составляет примерно 80 млн рублей в год.



Помимо этого, выяснилось, что в развитие производственной площадки «КамгэсЗЯБа» вкладывались средства учредителя, таким образом, у «КамгэсЗЯБа» появился долг свыше 500 млн рублей перед «Камгэсэнергостроем».

Также в числе других причин банкротства в «Ак Барсе» назвали долги перед ФНС более 160 млн рублей и остаток долга предприятия по кредиту в банке «Открытие» в 237 млн рублей.

Подробнее о том, что происходит со старейшим предприятием Челнов, — в материале «Реального времени».

