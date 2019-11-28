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В Казани проведут слушания по поводу строительства лагеря в Юдино

10:57, 28.11.2019
В Казани проведут слушания по поводу строительства лагеря в Юдино
Фото: realnoevremya.ru

Исполком Казани анонсировал проведение общественных слушании по поводу строительства оздоровительного лагеря на улице Туристической в Кировском районе. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Так, участок площадью 12210 кв.м просит предоставить «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток».

Слушания пройдут с 28 ноября по 26 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдут общественные слушания по поводу строительства спортобъекта в Кировском районе.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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