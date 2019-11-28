В Казани проведут слушания по поводу строительства лагеря в Юдино
Исполком Казани анонсировал проведение общественных слушании по поводу строительства оздоровительного лагеря на улице Туристической в Кировском районе. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Так, участок площадью 12210 кв.м просит предоставить «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток».
Слушания пройдут с 28 ноября по 26 декабря.
Ранее сообщалось, что в Казани пройдут общественные слушания по поводу строительства спортобъекта в Кировском районе.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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