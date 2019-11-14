В Казани пройдут слушания по поводу строительства спортивного объекта на земельном участке площадью 35 тыс. кв. м

Исполком Казани объявил общественные слушания по поводу строительства спортивного объекта на улице Футбольной в Кировском районе города. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документом мэрии.

Слушания пройдут с 14 ноября по 12 декабря на электронной площадке.

Участок площадью 35,4 тыс. кв. м попросило предоставить МБУ «Спортивная школа по лыжным гонкам и спортивному ориентированию». Какой именно спортивный объект хотят построить, не уточняется.