Два человека погибли в аварии в Башкирии, еще трое получили травмы

Вечером 27 ноября в Стерлитамакском районе в Башкирии два человека погибли в аварии, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на 27 км автодороги Стерлитамак — Стерлибашево. Столкнулись двигавшиеся навстречу друг другу Renault Symbol под управлением 50-летнего местного жителя и Skoda Fabia, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

В результате аварии пассажиры Renault, две женщины 80 и 54 лет, скончались на месте, еще один 60-летний пассажир госпитализирован. Также доставлены в больницу с травмами оба водителя, сообщает Гильмутдинов.

Сейчас инспекторы ГИБДД разбираются в причинах ДТП

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