Посол Финляндии в России на лекции в Казани рассказал об основах финского счастья — видео
Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала выступил с лекцией перед студентами Института международных отношений Казанского федерального университета на тему «Современная Финляндия — самая счастливая страна в мире», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Финская делегация посетила КФУ в рамках рабочей поездки в Татарстан.
Напомним, Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.
По словам Хауталы, Финляндия получила этот статус, несмотря на то, что она была одной из самых бедных стран в Европе.
«У нас уровень доверия в обществе высокое, самое высокое в мире. То есть люди знают, как общество работает», — сказал посол.
В целом, по мнению финнов, есть три основных слагаемых счастья: здоровье, любимая работа и семья.ОбществоОбразование Татарстан
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