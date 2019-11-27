Посол Финляндии в России на лекции в Казани рассказал об основах финского счастья — видео

Фото: скриншот

Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала выступил с лекцией перед студентами Института международных отношений Казанского федерального университета на тему «Современная Финляндия — самая счастливая страна в мире», сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Финская делегация посетила КФУ в рамках рабочей поездки в Татарстан.

Напомним, Финляндия заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report.



По словам Хауталы, Финляндия получила этот статус, несмотря на то, что она была одной из самых бедных стран в Европе.

«У нас уровень доверия в обществе высокое, самое высокое в мире. То есть люди знают, как общество работает», — сказал посол.

В целом, по мнению финнов, есть три основных слагаемых счастья: здоровье, любимая работа и семья.