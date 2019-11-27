Прокуратура Казани помогла защитить белорусскому предприятию свои права

Прокуратура Казани провела проверку по обращению белорусского предприятия «Щучинский маслосырзавод». Оно жаловалось на действия судебных приставов.



Установлено, что в межрайонном отделе судебных приставов находилось исполнительное производство от 2 июля 2015 года о взыскании с ООО «ЦентрОптТорг» долга в размере 4,5 млн рублей. 31 января 2019 года оно было прекращено в связи с внесением записи об исключении должника-организации из ЕГРЮЛ. Однако выяснилось, что по состоянию на ноябрь 2019 года, какие-либо сведения об исключении «ЦентрОптТорга» в ЕГРЮЛ отсутствуют. Таким образом, производство было прекращено незаконно и необоснованно, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

В итоге прокуратура Казани внесла представление об устранении нарушений.