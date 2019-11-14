СМИ: в России планируют создать систему выявления поддельной промышленной продукции

Росстандарт разработал три новых стандарта для выявления поддельной промышленной продукции — запчастей и агрегатов для авиации, железнодорожной и автомобильной техники. Также ГОСТы будут регулировать качество подшипников, металлопроката, арматуры и других изделий с длинным жизненным циклом и высоким риском подделки.

Один из утвержденных стандартов — «Прослеживаемость оборота продукции» — предписывает производителям для борьбы с фальсификацией фиксировать путь изделия по всей цепи посредников, вплоть до конечного продавца, пишут «Известия».

Новые ГОСТы утверждены в ноябре, но вступят в силу в марте следующего года. Отмечается, что стандарты могут стать обязательными, если они будут включены в федеральные нормативно-правовые акты.