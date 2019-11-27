«Яндекс»: в Казани зафиксирован необычно плотный трафик на проспекте Ямашева

В среду вечером загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл меньше, чем обычно.

Больше всего вечером были загружены: улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (8 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), проспект Ямашева к проспекту Победы (5 баллов). По предварительным данным, на проспекте не работает светофор.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», необычно плотный трафик зафиксирован на проспекте Ямашева к проспекту Победы (5 баллов, что на 2 балла выше обычного) и к улице Декабристов (3 балла, что на 2 балла выше обычного).

Ранее в Казани пробка на улице Родины продержалась 2 с половиной часа.