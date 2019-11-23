«Яндекс»: в Казани пробка на Родины продержалась 2,5 часа

В субботу вечером в Казани максимальная загруженность дорог составила 3 балла. Крупнейшей пробкой стал затор на проспекте Ямашева, длина которого достигла 1,6 км.

На втором месте оказалась пробка на улицах Родины и Ломжинской. Она растянулась на 1,5 км. При этом затор продержался 2 часа 30 минут.

В числе самых длинных также пробки на улицах Аделя Кутуя и Сахарова (1,4 км), Залесной (1 км) и Лево-Булачной (1 км).