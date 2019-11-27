Новости общества

19:51 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Депутаты РФ предложили выплачивать срочникам оклад в две тысячи рублей

19:30, 27.11.2019
Депутаты РФ предложили выплачивать срочникам оклад в две тысячи рублей
Фото: mil.ru

Правительство России предложило установить постоянный оклад солдатам-срочникам в размере двух тысяч рублей.

Предложение выдвинуто по результатам эксперимента в 2012-го по 2018 год. Минобороны выплачивало срочникам по две тысячи рублей в месяц, а также ежемесячные надбавки, определяемые квалификацией, условиями службы, работу с информацией и секретными данными, сообщает ТАСС.

Парламентарии уверены, что денежное довольствие позволит уйти от понятий «типовые» и «нетиповые» воинские должности.

Ранее сообщалось, что около 600 призывников из Татарстана уже отправились в служить в армию.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров