Около 600 призывников из Татарстана уже отправились в войска

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Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин рассказал, что на сегодня из республики уже отправились служить около 600 срочников. В пятницу со сборного пункта в войска поехали 130 новобранцев, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Призывники из республики распределяются в военные части по всей стране от Калининграда до Владивостока. В основном они определены в Сухопутные войска и Военно-морской флот, некоторые попадают и в Ракетные войска.

Из 600 отправившихся служить солдат высшее или средне-специальное образование имеют более 400, отметил Погодин.

До 25 декабря в Татарстане планируется вызвать в военкоматы около 18 тысяч парней, из которых служить поедут 3,5 тысячи призывников.