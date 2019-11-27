Прокурор РТ Илдус Нафиков прочитал студентам диктант

Сегодня в Казанском федеральном университете прокурор РТ Илдус Нафиков прочитал студентам диктант. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка правописания прошла в рамках акции «Правовой диктант», организованной руководством и студенческим советом юридического факультета. Участниками стали около 300 студентов и преподавателей казанских вузов. Всем им было предложено проверить знания русского языка в правовой сфере.

Текст диктанта посвящен истории старейшего в России учебного заведения, особенно юридическому факультету и его знаменитым преподавателям и выпускникам.

Отмечается, что в разные годы чтецами «Правового диктанта» выступали министр юстиции Республики Татарстан Лариса Глухова, экс-капитан футбольного клуба «Рубин» Сергей Рыжиков, председатель Конституционного суда Республики Татарстан Фархат Хуснутдинов, заместитель председателя Верховного суда Республики Татарстан Марат Хайруллин, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане проведут тест на знание истории ТАССР при поддержке Молодежного парламента при Госсовете РТ.