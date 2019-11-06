В Татарстане проведут тест на знание истории ТАССР

В Татарстане проведут тест на знание истории ТАССР при поддержке Молодежного парламента при Госсовете РТ.

«Мы намерены двигаться в направлении правового просвещения молодежи, хотим рассказать об основах законодательного строя РТ. Также в этом году накануне 100-летия ТАССР Молодежный парламент решил провести тест на знание истории ТАССР. Мы осознаем всю серьезность мероприятия, но у нас сильная команда», — рассказала председатель Молодежного парламента Нина Шимина.

Она напомнила, что в прошлом году Молодежный парламент при Госдуме РФ проводил Всероссийский тест по истории Отечества на знание Конституции России. По ее мнению, тематические правовые и исторические тесты показывают пробелы в знаниях современной молодежи, пишет «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что Казань, а также Ижевск, Санкт-Петербург, Вологда, Нукус, Екатеринбург, Краснодар, Челябинск, Ростов-на-Дону и Тамбов претендуют на звание столицы Всемирной акции «Тотальный диктант» в 2020 году.

