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«Автодор» объявил о назначении Предрага Крунича

18:55, 27.11.2019
«Автодор» объявил о назначении Предрага Крунича
Фото: telekom-baskets-bonn.de

Саратовский «Автодор» назначил Предрага Крунича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

52-летний специалист подписал контракт до конца текущего сезона-2019/20.

Последним местом работы Крунича стал немецкий «Телеком», откуда босниец был уволен после восьми поражений в десяти играх Бундеслиги в сезоне-2018/19.

Напомним, ранее «Автодор» расстался с тренером Евгением Пашутиным.

СпортБаскетбол
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