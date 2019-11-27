«Автодор» объявил о назначении Предрага Крунича
Саратовский «Автодор» назначил Предрага Крунича на пост главного тренера команды. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
52-летний специалист подписал контракт до конца текущего сезона-2019/20.
Последним местом работы Крунича стал немецкий «Телеком», откуда босниец был уволен после восьми поражений в десяти играх Бундеслиги в сезоне-2018/19.
Напомним, ранее «Автодор» расстался с тренером Евгением Пашутиным.СпортБаскетбол
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