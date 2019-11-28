Сегодня днем в Татарстане ожидается до -7 градусов и без осадков

В четверг, 28 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах местами сохранится гололедица.

Ветер южный, юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура утром составит до -15°С, днем — от -2°С до -7°С. В Казани днем ожидается от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -4°С до -7°С.

Ранее Гидрометцентр сообщил о скором потеплении в Татарстане.