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Гидрометцентр сообщил о скором потеплении в Татарстане

18:46, 26.11.2019
Гидрометцентр сообщил о скором потеплении в Татарстане
Фото: ru.wikipedia.org

На территории Татарстана в последние дни ноября ожидается повышение температуры воздуха до 0 градусов и слабоположительных значений, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Погода начнется меняться в четверг, 28 ноября: к западным районам Татарстана приблизится атмосферный фронт. Днем местами пройдет небольшой снег, максимальные температуры составят -1... -6°.

Сегодня в Татарстане ожидается до -8°С, местами гололедица.

Общество Татарстан
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