Гидрометцентр сообщил о скором потеплении в Татарстане
На территории Татарстана в последние дни ноября ожидается повышение температуры воздуха до 0 градусов и слабоположительных значений, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.
Погода начнется меняться в четверг, 28 ноября: к западным районам Татарстана приблизится атмосферный фронт. Днем местами пройдет небольшой снег, максимальные температуры составят -1... -6°.
Сегодня в Татарстане ожидается до -8°С, местами гололедица.Общество Татарстан
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