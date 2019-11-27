Билялетдинов об уходе из «Ак Барса»: «Не заслужил тех гадостей в свой адрес. Теперь это их грех»

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился деталями своего ухода из казанского клуба.

— Удивило вот что. «Ак Барс» взял Кубок Гагарина в 2018 году, победив ЦСКА в финале. Но в следующем сезоне началась целенаправленная атака на Билялетдинова. Через прессу, YouTube… Вы это чувствовали? Это мешало работать?

— Я знал, что это делается сознательно. По-моему, это не секрет. Об этом уже говорили. Это делали умышленно. И я такую прессу вообще не читал. Как только вижу там гадость — даже не о себе, сразу отодвигаю в сторону. Мне это не интересно. Это негатив. Зачем я буду его воспринимать? Лучше читать не буду. Зачем себе забивать голову мусором?

Но для меня осталось загадкой… Это удивительно, что им позволяли такие вещи делать. Мне кажется, я не заслужил того, что в мой адрес делали. Я не идеален. Я не лучший. Но я не давал повода для таких гадостей. Что ж, это теперь их грех. Не мой.

— Сколько матчей «Ак Барса» вы видели в этом сезоне?

— Немного. Конечно, команда изменилась. Были новые вливания. Вратарская позиция стала другой. Более агрессивная, многое делает. Мне нравится. «Ак Барс» на правильном пути, там люди работают хорошо. И у меня нет абсолютно никакой ревности, — сказал Билялетдинов.

Напомним, что в середине апреля Зинэтула Билялетдинов, возглавлявший «Ак Барс» в общей сложности 12 лет, ушел из казанской команды.