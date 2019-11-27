В Уфе пройдет съезд предпринимателей Татарстана и Башкирии

В рамках проведения «Дня предпринимателя республики Татарстан в республике Башкортостан» 28—30 ноября в Уфе состоится съезд предпринимателей.

Мероприятие направлено на обеспечение возможностей сотрудничества предпринимателей двух регионов, расширение контактов между производителями, поставщиками и продавцами товаров и услуг.

«Практика показывает, что именно в рамках таких экономически ориентированных мероприятий заключается большинство выгодных союзов, сделок, создается платформа для совместных предприятий. Татарстан и Башкортостан могут объединить усилия для взаимного экономического роста, а также для расширения охвата представленности продукции наших предпринимателей на общефедеральном рынке», — отметил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.

В качестве приглашенных спикеров на съезде выступят генеральный директор и основатель EWASRetailSolutions, экс-директор «Леруа-Мерлен» Алексей Соколов, экс-генеральный директор концерна «Калина» Николай Рассудов, основатель агентства комплексного интернет-маркетинга и сквозной аналитики «Точно» Кирилл Фомичев. Организаторами выступают Министерство экономики РТ и Фонд поддержки предпринимательства РТ.

Кроме того, в программе съезда запланирована бизнес-игра, где команда победителей получит 10 сертификатов на обучающие программы от Ассоциации независимых директоров на сумму 95 тыс. рублей каждый, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана Рустам Минниханов примет участие в ежегодном заседании Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое пройдет 28—30 ноября в Уфе.

