Рыбакам в Чистополе ловля нереста обошлась почти в 10 тыс. рублей

Чистопольский суд признал незаконной рыбалку двух местных жителей на реке Прость.

Так, в конце мая два жителя Чистополя для ловли нереста установили сети на реке. Нарушение быстро выявили, сумма ущерба составила 8 тыс. рублей.

Решением суда нарушители возместили ущерб, заплатили штраф, а также лишились лодки.

В пресс-службе Госкомитета по биоресурсам РТ предупредили, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Татарстане на территории охраняемой природной зоны «Чистые луга» был задержан браконьер, ловивший рыбу с помощью сетей. Ущерб природе оценен в 110 тыс. рублей. В ходе задержания у мужчины изъяли рыболовные сети, лодку, лодочный мотор и 74 пойманные рыбы.

