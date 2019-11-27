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Мухаметшин: Минниханов может выдвинуться в президенты Татарстана в 2020 году

13:46, 27.11.2019 2
Мухаметшин: Минниханов может выдвинуться в президенты Татарстана в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов может вновь баллотироваться на пост главы республики в следующем году от партии «Единая Россия».

«Я думаю, что и следующую кампанию мы так будем проводить. Наш президент будет выдвигаться от политической партии «Единая Россия», безусловно», — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин (его слова приводит «Коммерсант»).

Издание отмечает, что Мухаметшин не стал напрямую называть имя Рустама Минниханова, обозначив его только как «нашего президента».

В пресс-службе президента РТ от комментариев по поводу возможного выдвижения Минниханова на новый срок отказались.

«До момента официального объявления о назначении выборов президента Республики Татарстан говорить на эту тему рано», — заявила замначальника пресс-службы Лилия Галимова. При этом официальный представитель Кремля подчеркнула, что Минниханов «сосредоточен на текущей работе».

Ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову принять участие в выборах президента РТ в 2020 году.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 14:39
    если выдвинется, проголосую только за. Республика здорово продвинулась при его руководстве.
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  • Анонимно 14:51
    Уважаю Р МИННИХАНОВА лично я мое друзья за удачи.
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