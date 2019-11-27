Мухаметшин: Минниханов может выдвинуться в президенты Татарстана в 2020 году

Президент Татарстана Рустам Минниханов может вновь баллотироваться на пост главы республики в следующем году от партии «Единая Россия».

«Я думаю, что и следующую кампанию мы так будем проводить. Наш президент будет выдвигаться от политической партии «Единая Россия», безусловно», — заявил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин (его слова приводит «Коммерсант»).

Издание отмечает, что Мухаметшин не стал напрямую называть имя Рустама Минниханова, обозначив его только как «нашего президента».

В пресс-службе президента РТ от комментариев по поводу возможного выдвижения Минниханова на новый срок отказались.

«До момента официального объявления о назначении выборов президента Республики Татарстан говорить на эту тему рано», — заявила замначальника пресс-службы Лилия Галимова. При этом официальный представитель Кремля подчеркнула, что Минниханов «сосредоточен на текущей работе».

Ранее митрополит Казанский и Татарстанский Феофан предложил президенту Татарстана Рустаму Минниханову принять участие в выборах президента РТ в 2020 году.

