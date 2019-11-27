Житель Альметьевска, купив в интернете ошейник для собаки за 33 тыс. рублей, получил книги

В полицию Альметьевска обратился местный житель с заявлением о мошенничестве.

По словам потерпевшего, он искал в интернете ошейник для собаки. На одном из сайтов мужчина нашел нужную ему модель за 33,7 тыс. рублей и оставил свой номер телефона на сайте магазина. Позже с ним связался неизвестный, представившись менеджером.

Звонивший обсудил с мужчиной условия оплаты, сроки отправки товара и спросил адрес доставки. Спустя время потерпевший получил свою посылку, однако вместо ошейника для питомца в коробке находились книги.

Мужчина связался с магазином, который пообещал провести служебную проверку. Позже сотрудники сообщили, что посылка была обворована и администрация магазина отправит товар клиенту бесплатно.

Мужчине прислали трек — номер для отслеживания, через некоторое время он решил посмотреть, где находится его заказ на сайте транспортной компании. Выяснилось, что посылка уже принята курьером в Москве. Все попытки связаться с продавцом были тщетны, никто больше на звонки не отвечал, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Ранее в Татарстане 56-летняя жительница пгт. Камские Поляны обратилась на один из интернет-сайтов, желая заработать на инвестировании денег. Она переводила деньги на указанный расчетный счет, однако долгожданной прибыли так и не получила. Так «бизнес-леди» лишилась 235 тыс. рублей и $1,6 тысячи.

