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Происшествия

В Татарстане женщина, желая инвестировать, лишилась почти 300 тысяч рублей и $1,6 тысячи

19:27, 12.11.2019
В Татарстане женщина, желая инвестировать, лишилась почти 300 тысяч рублей и $1,6 тысячи
Фото: pixabay.com

В Татарстане 56-летняя жительница пгт. Камские Поляны обратилась на один из интернет-сайтов, желая заработать на инвестировании денег.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, женщина в течение года переводила деньги на указанный расчетный счет, однако долгожданной прибыли так и не получила. Так, «бизнес-леди» лишилась 235 тыс. рублей и $1,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Чистополе курьера из службы доставки еды обманул заказчик. Он представился полицейским и попросил перечислить ему на счет 4,5 тыс. рублей.

Происшествия Татарстан
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