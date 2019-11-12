В Татарстане женщина, желая инвестировать, лишилась почти 300 тысяч рублей и $1,6 тысячи

В Татарстане 56-летняя жительница пгт. Камские Поляны обратилась на один из интернет-сайтов, желая заработать на инвестировании денег.

Как сообщает пресс-служба МВД по Татарстану, женщина в течение года переводила деньги на указанный расчетный счет, однако долгожданной прибыли так и не получила. Так, «бизнес-леди» лишилась 235 тыс. рублей и $1,6 тысячи.

Ранее сообщалось, что в Чистополе курьера из службы доставки еды обманул заказчик. Он представился полицейским и попросил перечислить ему на счет 4,5 тыс. рублей.

