В Роскачестве рассказали, как избавиться от вяжущего эффекта хурмы

Эксперты Роскачества объяснили почему от хурмы во рту вяжет. Также они объяснили, что необходимо сделать для купирования этого эффекта.

Как пояснили в ведомстве, вяжущие свойства хурмы объясняются высоким содержанием танинов. Эти же вещества имеются в чае и коре дуба, передает «РИА Новости».

Среди методов избавления от этого эффекта «бланширование», заморозка и сушка.

В первом случае предлагается окунуть хурму в кимяток и оставить на несколько часов. Как альтернатива предлагается замочить хурму в теплой воде.

В втором случае фрукт можно заморозить. При разморозке он теряет вяжущие свойства.

Также плоды теряют вяжущий эффект при сушке. Невяжущие же сорта хурмы для сушки вовсе не подходят.

Плоды невяжущих сортов обычно имеют круглую или немного упрощённую форму, зачастую — четырехгранную в поперечном разрезе, они достаточно жесткие, хрусткие и не могут стать полностью мягкими. Вяжущие же сорта хурмы чаще имеют коническую форму. При полном созревании они также частично теряют свои вяжущие свойства, но становятся очень мягкими, что не позволяет их транспортировать и хранить.