В Казани продлили ограничение движения по улице Большой Красной

В Казани продлили ограничение движения по улице Большой Красной до 15 августа 2020 года.

Соответствующее распоряжение подписано в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Уточняется, что движение ограничено по улице Большой Красной в районе 10-го дома. Изменения связаны с проведением строительных работ.

Ранее сообщалось, что в Казани изменилась схема движения от улицы Меридианной до Мусина, а также схема движения по проезду — дублеру проспекта Победы.