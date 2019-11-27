Фонд «Добрая Казань» предложил создать в Казани единую площадку для НКО

Фонд «Добрая Казань» предложил развивать в качестве проекта единый дом НКО, который призван объединить на одной площадке более 60 социальных негосударственных организаций.

«В рождении такой идеи нет ничего удивительного. Молодые НКО нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: нет своего помещения, поэтому каждый год они вынуждены просить различные учреждения выделить им помещения. Дом в городе должен избавить их от этой проблемы», — приводит «РИА Новости» слова руководителя проекта Марата Исмагилова.

Он убежден, что подобная идея позволит развиваться новый благотворительным организациям и объединять различные проекты.

Напомним, ДУМ РТ запустило в Казани проект, собирающий деньги на благотворительность через садакоматы — терминалы на платформе PayZakat.