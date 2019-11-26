В мечетях Татарстана начнут работать садакоматы

Духовное управление мусульман РТ объявило о запуске проекта садакоматов. В мечетях и торговых центрах будут установлены терминалы, работающие на платформе PayZakat.

С помощью этих терминалов мусульмане смогут выплатить закят, а также совершить другие благотворительные взносы.

«Таким образом, платформа PayZakat пополнит имеющийся в Татарстане набор технических возможностей, позволяющих мусульманам проводить безналичные пожертвования в адрес нуждающихся и в пользу благотворительных проектов Фонда «Закят» ДУМ РТ», — передает пресс-служба духовного управления.

Соответствующий документ подписали накануне муфтий Татарстана Камиль Самигуллин и гендиректор ООО «ПэйЗакят» Бехнам Гурбанзаде.