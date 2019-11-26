В России могут установить требования к распродажам

Депутат Госдумы от КПФР Олег Лебедев внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об установлении требований к распродажам товаров по сниженным ценам.

Документ дополняет закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» понятием «распродажа товаров» и устанавливает требования к ее проведению. В законопроекте под распродажей понимается реализация товаров по сниженным ценам, сопровождаемая информированием потребителей об этом, либо предоставлении скидки на цену такого товара, в том числе на специальных условиях.

При проведении распродажи продавцы в наглядной и доступной форме должны довести до потребителей информацию о наименовании и количестве распродаваемого товара, точных сроках и причинах распродажи, размере скидки и специальных условиях ее предоставления, об исходной и итоговой цене на товар. При этом запрещается размещать в торговом объекте информацию, способную ввести потребителей в заблуждение относительно реализации товара по сниженным ценам.

Ранее исследование показало, в Казани живут одни из самых активных покупателей на распродаже в «черную пятницу».