Исследование: в Казани живут одни из самых активных покупателей в «черную пятницу»

Аналитики «Райффайзенбанка» провели исследование покупок россиян в «черную пятницу». Большинство покупателей проживают в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

Эксперты подсчитали, что в акциях «черной пятницы» участвуют 63% жителей России. Отмечается, мужчины меньше интересуются скидками, а женщины более склонны к спонтанным тратам, передает «РИА Новости».

По данным опроса, заранее к распродажам никто не готовится. Тем не менее 60% респондентов следят за скидками в интернете, а 41% готовы потратить более 10 тысяч рублей.

Среди самых необычных товаров, купленных в период скидок, указаны пижама для кота, ласты, рога Малефисенты, чеснокодавилка, самовар и арбалет.