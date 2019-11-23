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Исследование: в Казани живут одни из самых активных покупателей в «черную пятницу»

00:16, 23.11.2019
Исследование: в Казани живут одни из самых активных покупателей в «черную пятницу»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики «Райффайзенбанка» провели исследование покупок россиян в «черную пятницу». Большинство покупателей проживают в Москве, Нижнем Новгороде и Казани.

Эксперты подсчитали, что в акциях «черной пятницы» участвуют 63% жителей России. Отмечается, мужчины меньше интересуются скидками, а женщины более склонны к спонтанным тратам, передает «РИА Новости».

По данным опроса, заранее к распродажам никто не готовится. Тем не менее 60% респондентов следят за скидками в интернете, а 41% готовы потратить более 10 тысяч рублей.

Среди самых необычных товаров, купленных в период скидок, указаны пижама для кота, ласты, рога Малефисенты, чеснокодавилка, самовар и арбалет.

АналитикаБизнесРозничная торговляТехнологииIT Татарстан
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