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Вячеслав Буцаев: «Игра «Нефтехимика» понравилась, за исключением результата»

08:40, 26.11.2019
Вячеслав Буцаев: «Игра «Нефтехимика» понравилась, за исключением результата»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение нижнекамцев в матче регулярного чемпионата КХЛ от московского «Спартака».

«Команду «Спартак» с победой. По содержанию, по желанию, по многим параметрам игра нашей команды мне понравилась, за исключением результата. 0:1, без голов игру тяжело выиграть, хотя моментов опять же было предостаточно», — приводит слова Буцаева пресс-служба нижнекамцев.

Следующую игру «Нефтехимик» проведет 27 ноября в Подольске против местного «Витязя».

СпортХоккей Татарстан
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