Рустам Минниханов посетил в Самарканде театр исторического костюма

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Узбекистан посетил культурно-этнографическое представление «Мгновения вечности».

Представление проходило в театре исторического костюма в Самарканде. Во время шоу артисты демонстрировали костюмы различных исторических эпох Узбекистана — от бронзового века до наших дней.

Отмечается, что исторические костюмы максимально точно воссозданы по материалам фондов ведущих мировых музеев, таких как Эрмитаж, Миланский музей истории, Британский исторический музей, Королевский институт искусств и истории в Брюсселе, Институт Востоковедения АН РФ, Академия наук Узбекистана.

Рустам Минниханов оценил представление и предложил направить в Самарканд татарстанских специалистов для изучения опыта в части работы с историческими костюмами, а также использования подобных театрализованных шоу для привлечения туристов на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что Рустам Минниханов прибыл в Самарканд с рабочим визитом. Сразу после прибытия он отправился на встречу с активом татарских общественных организаций Узбекистана.

