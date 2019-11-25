УНИКС потерпел четвертое поражение в сезоне в Единой лиге ВТБ

УНИКС в домашнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ уступил питерскому «Зениту» (80:93).

Провальным для казанцев получилась третья четверть, по итогам которой подопечные Димитриса Прифтиса проигрывали своему сопернику 24 очка. В заключительном отрезке матча УНИКС немного подравнял игру за счет стартового рывка в 12:0, но победа осталась за гостями.

Самым результативным в составе казанцев стал Эррик Макколлум, набравший 21 очко.

Это поражение стало для УНИКСа уже четвертым в восьми сыгранных матчах в рамках Единой лиги ВТБ. Ранее казанцы уступили «Калеву», «Локомотиву-Кубани» и «Химкам».

УНИКС (Казань) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 80:93 (19:22, 21:25, 13:30, 27:16)

УНИКС: Макколлум (21), Морган (13), Смит (12), Колесников (11)

«Зенит»: Рэнфро (25), Айверсон (13), Пушков (11), Воронов (10).