Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с кончиной президента СпбГУ Людмилы Вербицкой

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил сегодня телеграмму со словами соболезнования ректору СпбГУ Николаю Кропачеву в связи с кончиной президента вуза, декана филологического факультета университета Людмилы Вербицкой.

В своей телеграмме глава республики отмечает вклад Вербицкой в развитие отечественной системы высшего образования, а также в укрепление ее позиций в мировом сообществе.

«Первая женщина-ректор Санкт-Петербургского университета, Людмила Алексеевна многое сделала для сохранения богатейших традиций, репутации и всестороннего наращивания потенциала одного из старейших и крупнейших университетов нашей страны», — передает пресс-служба президента РТ текст сообщения.

В заключение Минниханов выразил уверенность в том, что Вербицкая останется в сердцах своих многочисленных учеников, коллег и всех тех, кто знал ее.

«От имени татарстанцев, от себя лично выражаю искренние соболезнования и прошу передать слова поддержки детям, родным и близким покойной», — говорится в телеграмме.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно, что президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая умерла на 85-м году жизни.

