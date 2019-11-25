Скончалась президент СпбГУ Людмила Вербицкая

В воскресенье вечером стало известно, что президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая умерла на 85-м году жизни.

«Ушла из жизни 24.11.2019», — сообщает пресс-служба вуза. О дате и месте похорон пока не сообщается.

Людмила Вербицкая родилась в 1936 году. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности «Русский язык и литература». В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую.Она занимала пост ректора СпбГУ в 1994—2008 годах, после чего перешла на должность президента вуза.