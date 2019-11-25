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В России снизилась средняя стоимость искусственной елки

19:29, 25.11.2019
В России снизилась средняя стоимость искусственной елки
Фото: pexels.com

В России средняя цена искусственной елки перед Новым годом упала на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 2,4 тыс. рублей.

Самая высокая цена на искусственную ель зафиксирована в Москве, Нижнем Новгороде и Волгограде.

Кроме того, средняя стоимость новогодних игрушек поднялась на 2% и составила 213 рублей. Как уточняет портал news.ru, их продажи выросли на 28%.

Также отмечается, что россияне стали реже покупать мишуру и новогодний дождь. Их продажи упали на 10%. Средняя цена осталась неизменной по сравнению с 2018 годом — 48 рублей. Похожая тенденция коснулась и гирлянд, продажи которых упали на 5%.

Общество
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