Глава судейства РФС Егоров: «Судьи поступили верно, засчитав голы Маркова и Дзюбы»

Фото: Спорт-Экспресс

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров матча 17-го тура РПЛ между «Рубином» и питерским «Зенитом» (1:2).

«Так как качество картинки не позволяет точно выстроить линию, а офсайдные камеры не дали нужный обзор, считаю, что ассистенты приняли верное решение. В обеих ситуациях продолжили игру. Правда, стоит отметить, что по ощущению малюсенькие офсайды были. VAR бы их увидел.

Арбитр стоял в линию, картинки нет, не доверять арбитру мы в такой ситуации не можем. Плохо было бы, если в одной ситуации продолжили игру, а в другой — нет. В данной ситуации ассистенты все сделали правильно», — передает слова Егорова Sport24.

Напомним, ранее бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов заявил, что судья не должен был засчитывать голы Дзюбы и Маркова.