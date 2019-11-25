На базе КАМАЗа создали самосвал с подогревом кузова

Партнер КАМАЗа по техзаданию заказчика разработал и изготовил самосвальный кузов с подогревом для шасси КАМАЗ-65802 и КАМАЗ-6580.

Главной особенностью самосвальной надстройки БЦМ-290.3 является W-образное двойное днище, которое обеспечивает быстрый и равномерный нагрев откосов передней и боковых стенок кузова. Это исключает налипание перевозимой породы даже при экстремально низких температурах.

Подогрев осуществляется выхлопными газами повышенной эффективности через трехпозиционный кран с возможностью отключения при необходимости, сообщает пресс-служба КАМАЗа.



Ранее КАМАЗ представил беспилотный грузовик. Модель роботизированного тягача КАМАЗ-5490 NEO оснащена комплексом систем для обеспечения автономного движения: лидарами, радарами и системой позиционирования. Кроме этого, робот оборудован компьютерным зрением, с помощью которого возможно распознавать различные объекты — людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учетом объезда препятствий.