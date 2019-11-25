Татьяна Навка назвала Алину Загитову величайшей фигуристкой мира

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка оценила выступления фигуристки Алины Загитовой в нынешнем сезоне.

«Ой, это такой сложный вопрос, и мне кажется, что никому нельзя судить и говорить, кому заканчивать, а кому нет. Только сам человек, спортсмен, или его тренерский состав могут решать подобные вопросы. В любом случае Алина подросла, она оформляется. Медведева уже прошла этот этап, а Алина как раз на этой стадии.

Мы все видим, что она стала женственнее. Если на Олимпиаде она была ребенком, то сейчас выросла в красивую девушку. Безусловно, в текущий период ей сложнее. А дальше посмотрим, что будет. Но на данный момент она величайшая фигуристка мира, олимпийская чемпионка. А ей всего семнадцать лет. Вся жизнь впереди, огромное количество дверей перед ней могут открываться. Главное — желание. Я работала с ней, и скоро нам предстоит работать еще вместе. Она потрясающе добрая, светлая девочка с правильными мозгами. Воспитанная, не заносчивая.

От Алины исходит некий домашний уют, спокойствие и доброта! Уверена, в жизни после спорта у нее будет все в порядке, она найдет себя, и какой бы шаг она ни предприняла — закончить карьеру в большом спорте или продолжать кататься, ей будет сопутствовать удача. Думаю, что так и будет именно из-за хорошей головы Алины и ее прекрасного воспитания, ведь у нее хорошая семья.

Но, конечно, совсем прекращать выступать на льду ей не стоит, потому что у нас в стране, да и в мире любят фигурное катание, а Алина очень популярна в нашем виде спорта. У каждого своя дорога и своя судьба, придет время, и Алина примет правильное решение вместе с Этери (Тутберидзе, — прим. ред.) и ее тренерским составом», — цитирует Навку «РИА Новости».

Напомним, ранее стало известно, что Алина Загитова в декабре выступит на шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».