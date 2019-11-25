Образовательные центры «Точка роста» в сельских школах Татарстана открыли со старой мебелью

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В рамках нацпроекта «Образование» в сельских школах Татарстана в 2019 году открылось 97 образовательных центров «Точка роста», но в учебных кабинетах, появившихся по этой программе, оставили старые столы и стулья.

На это зампредседателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова обратила внимание в ходе состоявшегося в понедельник совещания членов Госсовета, представителей республиканского правительства и депутатов Госдумы от Татарстана.

— В этих центрах открылись кабинеты информатики, ОБЖ и технологии, а также шахматные зоны. За четыре года такие центры появятся в 300 сельских школах республики. Это перспективный и интересный проект, но его реализация требует более продуманных подходов на уровне республики, — заявила Ларионова. — При современнейшем оборудовании в новых кабинетах мы, к сожалению, не решили вопрос замены мебели, оставив в этих кабинетах расшатанные стулья и столы. На это обратили внимание во всех муниципалитетах.