Коварж, Рукавишников, Сошников и Артем Галимов — лучшие игроки недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков прошедшей игровой недели.

В числе лучших оказались два хоккеиста «Ак Барса». По мнению лиги, среди защитников лучше всего проявил себя Роман Рукавишников, который только недавно стал игроком казанской команды. В трех гостевых матчах недели он набрал 3 (1+2) очка при общем показателе полезности «+3».

Лучшим новичком недели признан нападающий Артем Галимов. В трех сыгранных матчах игрок «Ак Барса» набрал 4 (2+2) очка. Также Галимов впервые в карьере оформил дубль в официальных встречах, дважды «огорчив» вратаря «Барыса» Карлссона.

Лучшим нападающим стал Никита Сошников, который, выступая за «Салават Юлаев», в четырех матчах недели набрал 5 (3+2) очков. В его активе в том числе гол за 6 секунд до конца встречи в ворота «Ак Барса».

Вратарем недели был признан Якуб Коварж из «Автомобилиста». Голкипер уральского клуба отразил 95,58% бросков с коэффициентом надежности 1,63.