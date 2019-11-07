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«Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА и подписал нападающего «Спартака» Лещенко

13:38, 07.11.2019
«Ак Барс» обменял Ожиганова в СКА и подписал нападающего «Спартака» Лещенко
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) официально подтвердила обмен хоккеистами между казанским «Ак Барсом» и питерским СКА.

По условиям заключенной сделки, защитник казанцев Игорь Ожиганов стал игроком СКА. В обратном направлении отправились игрок обороны Роман Рукавишников и форвард Виктор Тихонов.

Также КХЛ объявил об обмене нападающего «Спартака» Вячеслава Лещенко в «Ак Барс» на защитника казанцев Дамира Мусина.

СпортХоккей Татарстан
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