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«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс», Дыняк набрал 4 очка

18:56, 22.11.2019
«Ак Барс» в гостях обыграл «Барыс», Дыняк набрал 4 очка
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл казахстанский «Барыс» (4:1).

В составе казанцев дублями отметились нападающие Артем Галимов и Станислав Галиев. Еще один раз отличился новобранец «барсов» Никита Дыняк, также записавший на свой счет три голевые передачи. У «Барыса» единственная шайба была заброшена экс-игроком «Ак Барса» Атте Охтамаа.

«Барыс» — «Ак Барс» — 1:5 (0:3, 0:0, 1:2)
0:1 Галиев (Тихонов, Кара, 3:23)
0:2 Галимов А. (Дыняк, 6:44)
0:3 Дыняк (Яруллин, Рукавишников, 8:43)
0:4 Галимов А. (Дыняк, 43:45)
1:4 Охтамаа (46:22)
1:5 Галиев ((Дыняк, 54:29)

СпортХоккей Татарстан
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