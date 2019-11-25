Минздрав РТ рассказал о самочувствии пострадавших в аварии с «Газелью»

Фото: кадр видео из соцсети

Пресс-секретарь Минздрава РТ Альфия Хасанова рассказала «Реальному времени» о самочувствии пострадавших в аварии на трассе Заинск — Набережные Челны. В ведомстве уточнили, что всего в ДТП пострадали 15 человек, вместо заявленных ранее 14-ти, и подтвердили, что среди них есть ребенок. Один человек погиб на месте.

«Пятеро пострадавших доставлены в БСМП города Набережные Челны. Один из них госпитализирован, двое проходят обследование, еще двое отпущены на амбулаторное долечивание. В Заинскую ЦРБ были доставлены шестеро пострадавших, один из которых транспортирован в Нижнекамскую ЦРБ. Два человека осмотрены и отпущены на амбулаторное долечивание», — прокомментировала Хасанова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на трассе Заинск — Набережные Челны столкнулись четыре автомобиля, в числе которых микроавтобус «Газель».