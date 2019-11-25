Вадим Евсеев: «Все ждали этого дня. Вомбергар наконец забил»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал итоги матча с «Сочи» (1:1).

«Все ждали этого дня. Вомбергар наконец забил головой. За счет этой игры его и брали в «Уфу». Очень рад, что он помог, выйдя на замену. Не только он, но и Козлов с Гиоргобиани. Забил очень качественный мяч в сложных погодных условиях, очень хорошо себя проявил.

Я задержу вас на минутку. Мы говорили на установке с ребятами, что надо порадовать болельщиков, давно не выигрывали. У нас это не получилось. Мы хотели, пытались. Где-то нам не везет, но мы рук опускать не будем, будем стараться радовать болельщиков и вас. Получится ли, зависит от нас — игроков, тренерского штаба», — цитирует Евсеева Rusfootball.

Напомним, матч против «Сочи» стал для «Уфы» последним в нынешнем году на домашнем стадионе «Нефтяник».