В Казани загорелось кафе «Медина» — второй раз за неделю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Вчера вечером пожарные потушили возгорание в кафе «Медина» в центре Казани. В результате пожара пострадала 20-летняя кассир заведения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РТ, сообщение о пожаре поступило в 22.24. Горели жировые отложения в вентиляционном канале. Работники заведения смогли эвакуироваться самостоятельно, однако девушка-кассир получила отравление продуктами горения. Медики госпитализировали ее городскую клиническую больницу №7.

Площадь пожара составила 1 кв. метр. Предварительная причина пожара — нарушение технологического процесса производства.

Отметим, что кафе «Медина» горит уже второй раз за неделю. Ранее пожар произошел во вторник, 19 ноября. Огонь вспыхнул в электрощитовой.