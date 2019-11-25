«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Удмуртии

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Удмуртской Республики на уровне «ruBBB-» с прогнозом «стабильный».



В пресс-релизе говорится, что экономика республики является высоко диверсифицированной, ее основными отраслями являются добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность. Бюджет Удмуртии мало зависит от трансфертов из федерального бюджета. Последние 2 года он исполнялся с небольшим профицитом, в прошлом году он составил 1,8 млрд рублей, или 3,2% налоговых и неналоговых доходов. Профицит обусловлен опережающим ростом доходов над расходами: доходы увеличились на 8,1%, расходы — на 6,2%. Подчеркивается, что это «говорит об эффективном управлении расходной частью бюджета».

По итогам 2019 года «Эксперт РА» прогнозирует исполнение бюджета регионом с дефицитом в сумме 1,8 млрд рублей, отмечая, что на 1 октября 2019 года бюджет региона исполнен с дефицитом в размере 0,9 млрд рублей.